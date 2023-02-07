Псковские водители со стажем 10-15 лет чаще других попадают в ДТП

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Наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими случается у водителей со стажем от 10 до 15 лет в Псковской области. Об этом сообщил начальник Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления внутренних дел по Псковской области Сергей Семёнов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Так, за 2022 год произошло 121 ДТП, виновниками которого стали люди в возрастной категории от 40 до 50 лет. Впоследствии дорожно-транспортных происшествий 162 человека получили ранения. Кроме того, были и погибшие. По словам спикера, причиной возникновения ДТП чаще всего является самоуверенность водителей, которые уже имеют достаточно большой стаж вождения.

Сергей Семенов также подчеркнул, что в Псковской области за прошлый год произошло более восьми тысяч правонарушений, связанных с неиспользованием ремней безопасности. По его словам, использование ремней безопасности снижает риск гибели на 40-50%, для пассажиров на заднем сиденье - на 25%.

В качестве примера гость студии напомнил о резонансном ДТП в 2022 году. На въезде в Псков случилось лобовое столкновение автомобилей «Ауди» и «Волга», в результате погибли пять человек,все они не воспользовались ремнями безопасности.