19-летний житель Порховского района награждён медалью «За отвагу»

Фото: газета «Порховский вестник»

19-летнему жителю деревни Полоное Порховского района вручили медаль «За отвагу». Об этом сообщила газета «Порховский вестник».

Мероприятие прошло сегодня, 7 февраля, в малом зале администрации Порховского района. Награду молодому человеку вручил военный комиссар по Дновскому, Дедовичскому и Порховскому районам Алексей Иванов. Военком подчеркнул, что представитель Порховского района первым на подконтрольной ему территории трех муниципалитетов заслужил высокую правительственную награду.

Сначала призывная медицинская комиссия дала заключение, что парень не подлежит призыву на срочную военную службу, однако он настоял на своём, записался добровольцем. В дальнейшем юноша намерен продолжить службу по контракту. Замглавы Порховского района Наталья Бялькина добавила, что все, кто лично знаком с героем, «не удивлены, что он так быстро получил боевую награду».