Всероссийский детский центр появится на базе бывшего лагеря «Солнечный» в Печорах

.

Всероссийский детский центр в Псковской области будет располагаться на месте бывшего оздоровительного лагеря «Солнечный». Об этом вечером 7 февраля сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

По словам региона, строительство ведётся силами Министерства обороны РФ. По обновлённой концепции, центр появится на берегу озера Калацкое, на площадке бывшего оздоровительного лагеря «Солнечный». Михаил Ведерников отметил, что на данный момент ведётся подготовка к передаче земельного участка. Затем начнутся строительные работы.

Напомним, в конце декабря прошлого года Михаил Ведерников заявлял, что власти Псковской области намерены построить всероссийский детский центр в Печорском районе на базе детского лагеря «Стремительный». Такой объект оценивается в 3 миллиарда рублей, необходимое финансирование власти региона планировали получить из федерального бюджета. Новый центр по словам главы региона, «станет знаковым местом не только для нашей области, но и для всей нашей страны».