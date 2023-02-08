В Псковском театре кукол пройдёт донецкий спектакль «Я Zнаю праVду»

Афиша спектакля

Спектакль Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени М. М. Бровуна «Я Zнаю праVду» состоится 27 и 28 февраля в Псковском областном театре кукол. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.

Спектакль поставлен по материалам книги: «Война в Донбассе: народная летопись», изданной в июле 2017 года. В издании описаны воспоминания тех людей, кто пережил события на фоне боевых действий 2014-2017 годов. В частности, режиссер собрала истории жителей освобождённых населённых пунктов, начиная с момента проведения спецоперации.

Главными повествователями будут реальные люди, жители республики, представители самых разных профессий: медики, водители, журналисты, учителя, воспитатели детсадов. События будут показаны глазами детей и стариков, матерей и случайных очевидцев. Всё это реальные истории живых людей. Приобрести билет на спектакль можно в кассе театра кукол.