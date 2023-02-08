Почти 100 пожаров зафиксировано в Псковской области с начала года

.

95 пожаров зарегистрировали на территории Псковской области за январь 2023 года. Об этом сообщило ведомство МЧС по региону.

В 30 случаях причиной возгорания стало неосторожное обращение. Второй наиболее распространенной причиной стало нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования. В сравнении с аналогичным периодом 2022 года в этом году в пожарах пострадало меньше людей. Однако, несмотря на снижение показателей, сотрудники МЧС призывают не пренебрегать правилами пожарной безопасности.

В случае возникновения пожара или задымления незамедлительно нужно позвонить в пожарную охрану по номеру: «101». Также можно позвонить в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру: «112».