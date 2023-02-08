Роспотребнадзор выявил самый распространённый штамм гриппа в Псковской области

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Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Псковской области выросла на 22,4 % в период с 30 января по 5 февраля. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Всего зарегистрирован 6061 случай обнаружения заболеваний. Спецалисты отмечают что недельные эпидпороги не превышены во всех возрастных группах. И заболеваемость ниже недельного эпидемического порога по совокупному населению области на 33,9 %.

Однако среднеобластной уровень заболеваемости превышен в десяти муниципалитетах: Струго-Красненском, Пушкиногорском, Себежском, Палкинском, Красногородском, Невельском, Дновском и Порховском районах, а также в Великих Луках и Пскове.

По результатам лабораторных исследований преобладающими остаются вирусы гриппа, они составляют 66,7 %. Самым распространенным штаммом гриппа являлся грипп В – 83,3 %. А вот вирусы гриппа А(H1N1)pdm2009 составили всего 16,7 %. Из числа респираторных вирусов негриппозной этиологии на прошлой неделе были обнаружены РС-вирусы, риновирусы. Количество пациентов с симптомами ОРВИ, которые нуждаются в стационарном лечении, возросло на 23,4 % за неделю (58 человек, или 1 % от числа заболевших).

Ранее сообщалось, что в связи с заболеваемостью детей гриппом и ОРВИ в псковских школах закрыто 28 классов, а также три группы в детсадах и две группы в одной организации среднего профессионального образования.