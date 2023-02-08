Сцену в Пскове покроют льдом для премьеры «Щелкунчика» от Санкт-Петербургского Государственного Балета

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На сцене Дома офицеров в Пскове 25 февраля состоится премьера классического балета «Щелкунчик» в оригинальной хореографии с уникальными интерпретациями классических постановок на настоящем льду. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили организаторы тура.

«Впервые Государственный Балет на льду из Санкт-Петербурга приезжает в Псков, чтобы порадовать жителей и гостей города красочной, невероятно красивой и оригинальной хореографией и уникальными интерпретациями классических постановок на фоне роскошных сказочных декораций. На сцене настоящий лед! Это наш юбилейный тур, ведь недавно нам исполнилось 55 лет», – сообщает организаторы тура.

Знакомая всем любителям балета постановка впервые предстанет перед зрителями в новом жанре. По-прежнему, постановка доступна для просмотра всей семьёй.

«Мы - единственный в мире балет на льду, кому удалось совместить несовместимое: переложить классические постановки балета на лед, – уверяет организатор. – Приглашаем вас на встречу с любимыми героями из волшебного мира, так похожего на реальность, где так же сталкиваются добро и зло, где всегда есть место высоким благородным чувствам и подвигам!».