Экотехнопарк в Палкинском районе достроят в 2024 году

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Строительство экотехнопарка в Палкинском районе планируется закончить в 2024 году. Об этом сообщил председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь».

«В 2024 году экотехнопарк в Палкинском районе достроят, объект планируется ввести в эксплуатацию», — поделился гость студии. На данный момент проект экотехнопарка проходит экологическую экспертизу в правительстве Псковской области. Позднее результаты будут обнародованы. «Экспертиза ведется уже около четырех месяцев, проектировщики меняют и дорабатывают технологии по рекомендациям экспертов, чтобы экотехнопарк был безопасным экологическим объектом», — объяснил руководитель профильного комитета.

Кроме площадки для размещения ТКО на объекте обустроят корпус сортировки с бытовыми помещениями, площадку для хранения готовой продукции, а также построят котельную и топливозаправочный пункт. Отметим, проект реализуют при взаимодействии с Российским экологическим оператором, это дополнительно гарантирует соответствие всем необходимым нормам. Предварительная стоимость экотехнопарка составила почти четыре миллиарда рублей. При этом жители Палкинского района смогут контролировать строительство экотехнопарка.