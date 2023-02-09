150 миллионов рублей выделят на благоустройство Печор и Пушгор

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На благоустройство Печор и Пушкинских Гор направят 150 миллионов рублей. Об этом рассказал председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь».

Таким образом, в Печоры выделят 70 миллионов рублей, а в Пушкинские Горы - 80 миллионов рублей. Населённые пункты стали победителями федеральной программы по развитию малых городов и поселений.

В частности, в Острове и Гдове благодаря этой программе в этом году закончатся работы по созданию комфортной городской среды. Специальная комиссия оценивала проекты, которые реализуются в районных центрах. В неё вошли эксперты в области архитектуры, градостроительства, экономики, социологии, археологии и охраны культурного наследия.