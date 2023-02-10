До +2 градусов и мокрый снег обещают в Псковской области 10 февраля

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В Псковской области сегодня, 10 февраля, Синопткии прогнозируют облачную погоду. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Днем в большинстве районов ожидается выпадение снега, местами пройдёт мокрый снег. На дорогах жителей региона ждёт гололедица.

Ветер будет дуть юго-западного направления со скоростью 9-14 метров в секунду. Средняя температура воздуха по области ночью составит от -7 до -2 градусов, днем будет колебаться от -2 до +2 градусов. Атмосферное давление будет низким.

Напомним, МЧС по Псковской области предупредило жителей об усилении ветра 10 фераля.