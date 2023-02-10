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НовостиОбщество10 февраля 2023 7:38

В Псковской области планируют провести фестиваль малой авицации «Лукинебо»

Источник:kp.ru
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Фестиваль малой авицации «Лукинебо» планируется провести в Псковской области в этом году. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Козловский в своём Telegram-канале.

Он также отметил, что регион получит около 18 миллионов рублей в этом году на поддержку и развитие событийного туризма. «Псковщина вошла в число 36 субъектов страны, чьи проекты прошли конкурсный отбор и получат федеральные субсидии на их реализацию. В регионе запланирован фестиваль малой авиации "Лукинебо"», — отметил Александр Козловский в сообщении.

Напомним, также в Пскове также планируется провести кубок ВС РФ по парашютному спорту.