Количество детей-сирот в Псковской области за пять лет сократилось на 14%

Фото: Telegram-канал губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников 9 февраля провёл рабочую встречу с председателем комитета по соцзащите Ольгой Евстигневой. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

Стороны обсудили основные результаты работы в 2022 году. В Псковской области отмечается стабильное снижение уровня сиротства, по словам Ольги Евстигнеевой. Таким образом, за пять лет общее количество детей-сирот сократилось на 14 %, а число тех, кто проживает в специализированных центрах, уменьшилось на 40 %. Также, на 3,5 % сократилось количество несовершеннолетних, которые состоят на учёте органов опеки и попечительства.

Кроме того, 92 % сирот на данный момент находятся на воспитании в семьях опекунов, попечителей и приёмных родителей. «Развивается система социальных контрактов. В прошлом году заключено почти 2,5 тысяч контрактов, на реализацию которых направлено 450 миллионов рублей. В этом году сумма вырастет до 460 миллионов», — подчеркнула председатель комитета.

Глава области на встрече обратил внимание, что на социальные меры в рамках догазификации в этом году запланировано 36 миллионов рублей в областном бюджете и ещё 55 миллионов получено из федерального. «Мы расширили перечень льготных категорий и до 100 тысяч рублей увеличили сумму компенсации на приобретение оборудования и подключение к сетям», — заметил глава региона.