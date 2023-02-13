Пролетающая комета попала в объективы псковских фотографов

Кадры той самой кометы в небе над Псковской областью

В ночь с 11 на 12 февраля в небе над Псковской областью можно было наблюдать прохождение кометы. Фотографы и видеографы Псковской области постарались запечатлеть на камеру данный объект и поделиться кадрами на своих личных страницах.

«Поймал всё-таки комету C/2022 E3 (ZTF), пока она пролетала рядом с Марсом. Мороз, весёлая компания и "перетыки" в редакторах — и хоть что-то удалось получить», — подписал свою работу Максим Евдокимов. Он также сообщил, что фотографировал камерой Canon 6D с объективом, в настройках: iso 1250, f4, 32 кадра по две минуты.

Михаил Прохоренко с Владимиром Копаковым выехали загород совместно с клубом «АстроПсков», чтобы запечатлеть комету С/2022 Е3 (ZTF). Михаил создал целый видеоотчёт, в конце которого появились и фотографии Владимира Колпакова.