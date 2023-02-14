Псковский губернатор передал гуманитарную помощь жителям Сирии

Фото: Telegram-канал губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников передал гуманитарную помощь жителям Сирии, которые пострадали от землетрясения. Об этом глава региона сообщил в своём Telegram-канале.

Напомним, катастрофа унесла жизни более 9 тысяч сирийцев, ещё 7 тысяч человек получили ранения. Сирия обратилась за помощью ко всему миру. Глава региона подчеркнул, что с учётом связей с Сирией, в частности поддержки во внешнеполитических вопросах, «мы не могли остаться в стороне».

«Закупил медикаменты, катетеры, бинты, детское питание, предметы личной гигиены, одеяла, подушки, консервы и детские принадлежности», — сообщил губернатор. Михаил Ведерников уточнил, что гуманитарную помощь можно передать в пункт сбора по адресу: город Псков, улица Конная, дом № 2.

На сегодняшний день особенно нужны медикаменты, в том числе хирургические нитки различных размеров, перевязочные материалы, стерильные перчатки. «Чужой беды не бывает», — заключил губернатор.