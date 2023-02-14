Псковские подростки получат знания по карьерной грамотности

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В феврале в Псковской области стартовала программа для учеников 7-9 классов во всех школах Псковской области по карьерной грамотности. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в региональном комитете по образованию.

На занятиях юные псковичи смогут изучить 400 профессий и особенности 22 отраслей. Учащихся познакомят с рынком труда и возможными сценариями развития карьеры. Молодые люди научатся подбирать профессии и отрасли, ориентируясь на свои способности и интересы, а также пройдут профдиагностическое тестирование. Полученные результаты помогут сформировать индивидуальную образовательную траекторию, целью которой является помочь развить таланты учеников.

Отметим, что методику преподавания и профдиагностики разработала компания «Профилум», которая является отечественным разработчиком инновационных методик и ИТ-решений в области профориентации молодёжи.