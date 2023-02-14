Фантастическая четверка котов поселилась на веранде блинной в Изборске

Хвостатые обитатели греются на солнышке возле блинной

Пушистые разномастные котики нашли приют возле музейной блинной. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе Изборского музея-заповедника.

По словам сотрудников, коты живут не в самом заведении, в отличие от известной многим кошки Стрелки, они обитают в окрестностях. Чаще всего хвостатых можно встретить на поленницы у входы или на веранде. Они любят выходить греться на солнышко и встречать гостей.

«По характеру все разные, черно-белый осторожничает всегда, рыжие ласковые», — рассказали в музее. А вот пятнистый кот, живущий у заведения, по словам сотрудников, «самый вредный».