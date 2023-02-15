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НовостиОбщество15 февраля 2023 11:33

Дисциплинарное взыскание по отношению в Псковскому медику признали незаконным

Источник:kp.ru
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Медицинский работник с помощью профсоюзов смог отстоять свои права в суде. Приказ работодателя о дисциплинарном взыскании Псковский городской суд признал незаконным. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

Сегодня, 15 февраля, Псковский городской суд рассмотрел гражданское дело по исковому заявлению медицинского работника, к которому работодатель сделал выговор. Сотрудник медорганизации обратился за юридической помощью в профсоюз и на судебных заседаниях предоставил доказательства того, что дисциплинарное взыскание применено необоснованно. Ведь дисциплинарного поступка и вовсе не было.

Суд вынес решение об удовлетворении исковых требований. Приказ о применении дисциплинарного взыскания отменен. Кроме того, в пользу работника будет направлена компенсация морального вреда. Отметим, что правовую помощь члену профсоюза при подготовке искового заявления и представлении интересов в суде оказывал зампредседателя Псковского областного совета профсоюзов Андрей Стегний.