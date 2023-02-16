Ремонт дороги Изборск - Печоры планируют закончить к 1 августа

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Дорогу Изборск — Печоры планируется сдать к 1 августа 2023 года. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов в программе «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь».

Гость студии подчеркнул, что объект является двухгодичным. Торги на него прошли ещё в прошлом году. В то же время было завершено два участка объекта. А уже в текущем году, по словам Станислава Стармолотова, специалисты планируют доделать оставшуюся часть работ.

Согласно контракту сдать объект нужно до 30 августа. «Но учитывая, что у нас запланировано большое мероприятие в области – это 550-летие Печорского монастыря, я думаю, что к 1 августа мы постараемся, чтобы дорога уже была введена», — отметил спикер.