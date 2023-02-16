Ждать ли потепление в конце февраля в Псковской области, рассказали синоптики

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О влиянии нового холодного циклона со слабыми осадками предупредили синоптики жителей Псковской области. Об этом Комсомольской правде в Пскове сообщили в псковском Гидрометцентре.

С 17 по 20 февраля в Псковской области ожидается влияние нового циклона. Ожидаются небольшие осадки в виде снега ночью. Днем будет идти снег и мокрый снег. Температура воздуха будет колебаться до -4...-5. Днем ожидается от 0 до +2 градусов.

С 20 февраля будет без осадков. А с 21 по 24 вновь продолжится влияние слабого снежного циклона. Ночные температуры будут держаться в районе -1...-6 градусов. Днем ожидается от 0 до -3 градусов.

С 27 по 28 без осадков, однако ожидается понижение температуры. Ночью до -10, днем до -6. По словам синоптиков, март предвещает влияние теплых циклонов.