В Псковской области прошли похороны пяти участников спецоперации

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В Псковской области состоялись похороны военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга во время специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.
В числе погибших бойцов:
— Гвардии старший лейтенант
Александр Лисичкин;
— Гвардии сержант
Валерий Степаненко;
— Гвардии сержант
Денис Иванов;
— Гвардии младший сержант
Олег Дойников;
— Рядовой Вадим Бахтуров.
«Приношу искренние соболезнования родным и близким. Родственникам будет оказана помощь и поддержка.Вечная память нашим героям!», — подчеркнул глава региона.