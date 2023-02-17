В Псковской области прошли похороны пяти участников спецоперации

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В Псковской области состоялись похороны военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга во время специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

В числе погибших бойцов:

— Гвардии старший лейтенант

Александр Лисичкин;

— Гвардии сержант

Валерий Степаненко;

— Гвардии сержант

Денис Иванов;

— Гвардии младший сержант

Олег Дойников;

— Рядовой Вадим Бахтуров.

«Приношу искренние соболезнования родным и близким. Родственникам будет оказана помощь и поддержка.Вечная память нашим героям!», — подчеркнул глава региона.