Атлантический циклон принесет метели в Псковскую область

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О приближении к Псковской области сезона метелей и сильного ветра предупредили синоптики. О погоде на ближайшую неделю «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в псковском Гидрометцентре.

«К нам смещается циклон с Атлантики и он будет определять погоду на 18-19 февраля. Ожидаем остадки в виде снега и мокрого снега, местами сильный. Будет и метель, налипание мокрого снега на провода и усиление ветра», - предупредили синоптики.

По сообщению специалистов, усиление ветра почувствуют, в первую очередь, жители южной и юго-восточной части Псковской области. Порывы ветра будут достигать до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха 18 и 19 февраля будет колебаться с 0 до -2 градусов ночью, днём - от 0 до 2 градусов.

К 20 февраля Псковская область окажется на периферии циклона. Придет немного холода: ночные температуры снизятся до -4...-5 градусов, дневные до -1...-3. С 21 по 23 февраля температура воздуха сохранится холодной: от -2...-7 градусов ночью, днём - от -1 до -4. С 24 до 28 февраля - без осадков. Температура воздуха поднимется на несколько градусов: ночью от -2 до -4, днём ожидается 0...+2 градуса.

По данным синоптиков, в первые дни марта не ожидается осадков. Днём сохранятся слабые плюсовые температуры.