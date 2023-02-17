«Было видно, как бьётся сердце»: псковичка забила тревогу о брошенных на цепи соседских собаках

Жительница Пскова забила тревогу в соцсетях, когда нашла у соседей двух брошенных на цепи, исхудавших собак

Жительница Пскова забила тревогу в соцсетях, когда нашла у соседей двух брошенных на цепи, исхудавших собак. Пост о помощи она разместила не только на своей странице, но и предложила большим псковским группам.

«Хелп! Русская гончая!Пёсель наших соседей. Сегодня увидела впервые это грязное, вонючее, голодное подобие собаки. Видно, как бьется сердце... Добрый пёсель - абсолютный неадекват при виде еды. Хватает, прыгает, скулит... ест скулит, глаза безумные...», - написала землячка.

Молодая собака с огромным добрым сердцем оказалась ненужна и была выброшена на цепь прямо у дома своих хозяев. Прямо как и его 10-летний сородич, о котором давно забыли горе-хозяева.

«Хозяевам не нужен... Совсем! Собаки две. Этот и такой же дистрофик десятилетний старик (тоже на цепи). После еды подстригла когти... бред, конечно, но хоть что-то... Надо спасать...», - заявила неравнодушная, псковичка.

Пока в соцсетях обсуждали исхудавших до костей собак, горожанка решила не ждать помощи и самостоятельно связалась с приютом «Лесопилка». Защитники приняли одну собаку и даже выделили ему отдельный вольер со свежим сеном и двухразовым питанием. Второй пёс все ещё остается с хозяевами.

«Парень в приюте "Лесопилка". Новый этап в жизни. Растерян... Зато точно жить будет. Осталось найти верного человека. Второго не отдали. Клянутся, что выходят и исправят, что наделали... Время покажет», - написала женщина.