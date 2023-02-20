С 22 февраля изменится режим работы Изборского музея-заповедника

Фото: музей-заповедник «Изборск»

Режим работы музея-заповедника «Изборск» временно изменится с 22 по 26 февраля. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе музея.

В среду, 22 февраля, все объекты будут работать до 16:00. А с 23 по 25 февраля музейные экспозиции, выставочный зал и музейное кафе «Блинная» можно будет посетить до 20:00. Сотрудники музея также отметили, что Изборская крепость будет открыта до 19:00.

А 26 февраля музейные объекты будут работать в стандартном режиме выходного дня. Так, экспозиции будут доступны для посещения до 18:00, все остальные объекты — до 17:00. Уже 27 февраля музей вернётся к обычному режиму работы.