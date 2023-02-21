Псковичи вышли на помощь дворникам в борьбе со снегопадом

Фото: от администрации Пскова

В одном из дворов Пскова жильцы вооружились лопатами и вышли на помощь дворникам, чтобы расчистить территорию от навалившего снега. Об этом сообщила администрация Пскова в своей группе «ВКонтакте».

Пример общественно-полезного труда нашёл отклик среди псковичей в комментариях. «Раньше так и делали всегда. И стар, и млад... Несмотря ни на какой ранг. Ныне же редко встретишь такое. Молодцы, кто вышел...», — отметил подписчик сообщества.

А для кого-то такая практика и сейчас вполне естественна. «Молодцы, я тоже не жду дворника,тропинку делаю с внуками», — отметила в комментариях псковичка.

Напомним, ранее специалисты назвали самый заснеженный район Псковской области после обрушения циклона