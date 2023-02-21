Псковичи встревожились пропавшими с радаров автобусами в Пскове

.

Жители Пскова заметили ряд пропавших автобусов с карт системы онлайн-наблюдения. Причину неполадок «Комсомольской правде в Пскове» назвал и.о. председателя комитета по транспортному и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов.

«Велись технические работы по заведению в систему контроля дополнительных транспортных средств. На период проведения работ ранее заведенные в систему автобусы также не отображаются. Всё функционирует в штатном режиме», – сообщил Станислав Стармолотов.

Наиболее долго проблемы наблюдались с маршрутами №19, №6 и др. В настоящий момент флажки практически всех автобусов, действительно, вернулись на свои места и передвигаются согласно курсированию автобусов по маршрутам.