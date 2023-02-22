Юные жители Невеля приняли участие в акции «Поздравь защитника»

Фото: официальный Telegram-канал Псковской области

В Невеле в преддверии Дня защитника Отечества состоялась Всероссийская акция «Поздравь защитника». Об этом сообщили в официальном Telegram-канале региона.

Участники Российского движения детей и молодежи «Движение первых» вместе со школьниками и малышами из детсадов написали письма с поздравлениями для участников спецоперации. Кроме того, юные невельчане сами смастерили открытки с теплыми пожеланиями и словами благодарности.

Ребята также упаковали и сладкие подарки из тех продуктов, что собрали жители Невельского района в Центре добровольчества. «Наборы упакованы, подписаны и будут отправлены бойцам, которые прямо сейчас находятся на передовой и отстаивают честь нашей страны», — подчернули в сообщении.