Псков
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Псков
-16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 февраля 2023 6:13

Юные жители Невеля приняли участие в акции «Поздравь защитника»

Источник:kp.ru
Фото: официальный Telegram-канал Псковской области

Фото: официальный Telegram-канал Псковской области

В Невеле в преддверии Дня защитника Отечества состоялась Всероссийская акция «Поздравь защитника». Об этом сообщили в официальном Telegram-канале региона.

Участники Российского движения детей и молодежи «Движение первых» вместе со школьниками и малышами из детсадов написали письма с поздравлениями для участников спецоперации. Кроме того, юные невельчане сами смастерили открытки с теплыми пожеланиями и словами благодарности.

Ребята также упаковали и сладкие подарки из тех продуктов, что собрали жители Невельского района в Центре добровольчества. «Наборы упакованы, подписаны и будут отправлены бойцам, которые прямо сейчас находятся на передовой и отстаивают честь нашей страны», — подчернули в сообщении.