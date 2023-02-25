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НовостиОбщество25 февраля 2023 17:41

Псковичи станут участниками XXII молодёжных Дельфийских играх России

Источник:kp.ru
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18 участиников из Псковской области выступят на XXII молодёжных Дельфийских играх России. Об этом сообщает управление культуры города Пскова.

Состав сборной от Псковской области был утвержден администрацией 22 февраля. Регион в номинации «Сольное народное пение» отправится представлять воспитанница Дома детского творчества города Пскова Анна Яковлева. Антонина Николаева выступит в номинации «Изобразительное искусство» поборется Антонина Николаева из детской школы искусств города Пскова.

За награду поборется студия циркового искусства «Псковский цирк». Самодеятельный коллектив представят девять юных псковичей в номинации «Цирковое искусство».

Дельфийские игры — это комплексные соревнования по дисциплинам художественного, прикладного и научно-исследовательского творчества. В настоящее время состязания проводятся в 54 номинациях — «Фортепиано», «Скрипка», «Театр», «Академическое пение», «Народный танец», «Цирк», «Эпидемиология и биоинформатика», «Искусство воспитания», «Дизайн одежды», «Научно-популярный видеоблогинг» и прочих.