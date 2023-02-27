В Великих Луках открыли мемориальную доску герою спецоперации

Мемориальную доску установили участнику спецоперации в Великих Луках

Памятную доску участнику спецоперации на Украине Роману Щеблыкину торжественно открыли на фасаде Великолукского механико-технологического колледжа. Об этом сообщила газета «Великолукская правда. Новости».

Год назад, 27 февраля он погиб, выполняя задачи спецоперации. На церемонии присутствовали родители героя, его друзья и товарищи по колледжу, куда он поступил в 2016 году. Кроме того, в мероприятии приняли участие представители городской и районной власти и руководство механико-технологического колледжа.

Роман занимался в центре допризывной подготовки «Отечество», где проходили занятия по огневой, тактической, спортивной подготовке и рукопашному бою. Разведгруппа, где находился герой, захватила важнейшие документы противника. Однако в ходе ожесточенного боя Роман получил тяжелое ранение. Невзирая на это, боец выполнил задачу до конца и лично прикрывал отход сослуживцев.

За мужество и героизм, проявленные в ходе проведения спецоперации, Роман Щеблыкин награжден орденом Мужества посмертно. Мать погибшего героя Татьяна Щеблыкина поблагодарила всех присутствующих и отметила, что ее сыну всегда была присуща невероятная сила духа.

Мать погибшего героя обратилась к присутствующим с речью

«Роман — внук командира партизанского отряда по матери, а по отцу — потомок запорожских казаков. В спецназе, где он служил, отбирают элиту, они проходят серьезный отбор на профпригодность. Ребята туда идут не просто так, а по зову сердца», — подчеркнула Татьяна Щеблыкина, а также зачитала присутствующим стихотворение белорусской поэтессы, посвященное Роману. «Я желаю вам сохранить семейные традиции, силу духа, идти четко к своей цели», — пожелала мать героя собравшимся студентам.

Память героически погибшего земляка почтили минутой молчания. В завершении церемонии, присутствующие возложили цветы к мемориальной доске.