150 населённых пунктов в Невельском районе остались без электричества из-за непогоды

.

В связи с продолжительными осадками и сильнейшим снегопадом 26 февраля 150 населенных пунктов на данный момент находятся без электричества. Такую информацию сообщил глава Невельского района Олег Майоров в своём Telegram-канале.

Около 1500 абонентов в настоящее время находятся без электроснабжения. Кроме того, сложной остается и дорожная ситуация. Однако, по словам главы района, службы работают в режиме повышенной готовности, налажено полное взаимодействие с подрядчиками, произведена полная мобилизация всей дорожной техники.

«Обращения на расчистку конкретных улиц в черте города прошу направлять в адрес Администрации городского поселения «Невель», телефон: 2-29-45, жителям сельских поселений - в адрес Глав поселений», — написал Олег Майоров в сообщении.

Об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов граждане могут сообщить по единому круглосуточному бесплатному телефону: 8-800-220-0-220.

«Ожидаемое кратковременное потепление, возможно, усилит сложность ситуации, поэтому убедительно прошу вас соблюдать все меры предосторожности», — заключил глава района.