Часть нового ограждения Троицкого моста в Пскове выбили в результате ДТП

Часть ограждения Троицкого моста пострадала в ДТП

Несколько пролётов нового ограждения Троицкого моста в Пскове оказались выбиты в результате дорожно-транспортного происшествия. ДТП случилось в один из праздничных выходных дней. Об этом сообщила «Псковская правда» со ссылкой на начальника Управления городского хозяйства администрации Пскова Александра Грацкого.

По словам эксперта, что виновник аварии уже установлен. На данный момент прорабатывается вопрос по взысканию с него причинённого ущерба.

Александр Грацкий уточнил, что подрядчик, которая занимается реконструкцией Троицкого моста, восстановит ограждение. Для этого придётся заказать изготовление новых пролётов взамен повреждённых.

Напомним, Троицкий мост находится на реконструкции с весны прошлого года. Старое сооружение было полностью разобрано и возведено новое. Техническое открытие нового моста прошло в конце декабря прошлого года. Однако полностью работы будут завершены летом этого года.