Электронная запись в детские лагеря открылась в Псковской области

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Электронная запись на прием псковичей в отдел реализации путёвок открыта. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в Центре детского отдыха и оздоровления.

Приём документов осуществляется в загородные лагеря, находящиеся на балансе Центра детского отдыха и оздоровления: Алые паруса, Березка, Дружба, Зеркальный, Звездный, Ленок, Чайка и конечно Стремительный.

Создание электронной записи прошло при участии специалистов ГБУ ПО «Регионального центра информационных технологий». Сотрудники отдела реализации путёвок напомнили псковичам, что приём граждан осуществляется строго по предварительной записи через сайт cdoo.pskovedu.ru.

За дополнительной информацией, граждане могут звонить в рабочее время по номерам телефона: 8(112)577782 или 8(8112)575790.