В Псковском кремле усилили систему безопасности

Фото: Псковский музей-заповедник

Работы по усилению мер безопасности на территории ансамбля Псковского кремля завершились. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Новые входные группы появились в башне Святых ворот, а также на входе через Северные ворота. Подобные меры вводятся в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму». Целью усиления системы безопасности является предотвращение террористических актов на территории кремля.

«Вызовы сегодняшнего дня ставят перед музеем особые задачи. И решение этих задач направлено прежде всего на усиление безопасности. Ансамбль Псковского кремля – это одно из самых посещаемых мест в городе, где зачастую проводятся довольно крупные массовые мероприятия и события разного уровня. Соответственно меры безопасности должны постоянно улучшаться и совершенствоваться», – поделился начальник отдела «Псковский кремль» Роман Коваль.

На объекте также установили новое оборудование. Так, например, в башне Святых ворот обновили кассовые модули и модули охраны, а также установили пропускные рамки безопасности и турникеты-триподы. Подобные меры предприняли и у Северных ворот, их входную группу разработали по специальному проекту. На каждой входной группе теперь имеется пост охраны для контроля процесса прохода посетителей, а также оперативного решения возникающих критических ситуаций.

Напомним, это не последние изменения в Кремле на этот год. Планируется сделать грамотную, красивую навигацию по всей территории объекта и создать отдельный павильон информационного центра, где посетители смогут получать информацию о всех услугах Псковского музея-заповедника.