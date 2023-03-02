Более 43 миллионов цветов привезли в Псковскую область к 8 марта

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На территорию Псковской области в преддверии Международного женского дня ввезли более 43 миллионов цветов. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе регионального Россельхознадзора.

Всего через Псковскую область с 1 января по 1 февраля было ввезено 152 595 381 цветов. В цветочные магазины Псковской области попали 43 607 482 бутонов. Среди них более десятка видов: розы, альстромерии, хризантемы, тюльпаны, гвоздики, гирберы, лилии, ирисы, гипсофилы, пионы, эустомы и лизиантусы.

Большинство цветов было выращено в Эквадоре, Нидерландах, Кении, Колумбии, Турции, Израиле, Италии и Эфиопии. При этом основными странами-поставщиками являются Латвия, Ливия и Сербия.