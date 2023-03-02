.

В Псковской области и еще 11 регионах в мае планируют открыть центры военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Правительства России.

Вице-премьер Юрий Трунев и замглавы администрации президента Сергей Кириенко провели совещание с главами регионов, где планируется создать центры. Кроме Псковской области, открытие планируется в Бурятии, ДНР, Белгородской области, Свердловской области, Калмыкии, Татарстане, Чечне, Кемеровской области, Хабаровском крае, Тюменской области, Ямало-Ненецком автономном округе.

Ключевую роль в создании центров военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания сыграет российский союз боевых искусств, который включает 71 федерацию различных единоборств.

Союз боевый искусств за свою 17-летнюю практику вопимтал более 3 тысяч мастеров спорта, более 700 мастеров спорта международного класса, а также более 150 заслуженных мастеров спорта России. Для работы в новых центрах были отобраны 216 инструкторов, они уже начали проходить обучение.

Основная цель центров — подготовить и обучить молодежь в возрасте 14–35 лет, также там будут проходить повышение квалификации преподаватели ОБЖ. По планам, за год обучение пройдут не менее 9 тысяч человек.