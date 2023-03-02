Метеовесна наступит в Псковской области в конце марта

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Раннюю весну не стоит ожидать в Псковской области, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» синоптики Гидрометцентра. Согласно климатической норме за последние несколько лет, оттепель в нашем регионе наступает в третьей декаде марта.

С 3 до 5 марта температура будет колебаться около нуля градусов. Слабый минус ночью: от -2 до -3 градусов. Днём – от +2 до +3. Осадки в виде снега и мокрого снега.

С 6 до 15 марта температура воздуха ночью ожидается ниже, чем на первой неделе весны: -8...-10. Днём -3...-6 градусов. Вернутся небольшие осадки в виде снега.

Умеренные осадки пройдут 4 и 9 марта. С 10 до 16 местами небольшой снег. Метелей не предвидится.

Ветер ожидается западный и юго-западный. Штормить не будет, незначительное повышение скорости ветра до 17 метров в секунду ожидается 9 марта.

«С 9 по 13 марта мы будем находиться в тыловой части циклона будет адвекция холодной воздушной массы, а затем попадаем в область повышенного давления. Для марта такие температуры до 20 числа характерны», – отметили синоптики.

Касательно весны, эксперты сообщают, что в марте в Псковскую область она всё-таки должна прийти. Но по прогностическим данным, не раньше третьей декады месяца.