Громкое ДТП с 16 пострадавшими произошло в Усвятском районе

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Один человек погиб, 16 пострадали в ходе утреннего ДТП на 131 километре автодороги «Ольша-Невель» в Усвятском районе. Подробности происшествия сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в УМВД России по Псковской области.

Около 7 утра на улице Козловской в поселке Усвяты произошло ДТП с большим количеством пострадавших. Причиной аварии стали погодные условия.

Установлено, что 35-летний водитель «Вольво» у которого был установлен прицеп, не справился с управлением и столкнулся с автобусом «ПАЗ».

За рулём автобуса находился 63-летний мужчина, а в салоне – 16 пассажиров. Один человек погиб на месте, не дождавшись скорой помощи. Остальные были госпитализированы с различными травмами.

Обстоятельства происшествия предстоит установить следственно-оперативной группе и сотрудникам Госавтоинспекции. На месте работали и сотрудники аппарата УМВД России по Псковской области.