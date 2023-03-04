В Псковской области простились с пятью военнослужащими

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В Псковской области простились ещё с пятью военнослужащими, погибшими при борьбе с нацизмом на территории Украины. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников.

Старший прапорщик Иван Исаков;

Гвардии лейтенант Денис Дементьев;

Гвардии старший сержант Алексей Янзоров;

Гвардии рядовой Дмитрий Светцов;

Гвардии рядовой Николай Царев.

«Наши герои, погибшие при исполнении воинского долга в специальной военной операции на Украине. Искренние соболезнования родным и близким. Вечная память», –написал глава региона.

По словам Михаила Ведерникова, семьям погибших на спецоперации псковских десантников будет оказана вся необходимая помощь.