Трогательная встреча трёх дочерей с отцом-военнослужащим произошла в Пскове

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Семья военнослужащего из Карелии приехала в Псков, чтобы встретиться после 8 месяцев разлуки. Отец трёх дочерей участвовал в Спецоперации на Украине. Об этом сообщается в группе благотворительного фонда «Благотворительность.«От Сердца к Сердцу» в соцсети «ВКонтакте».

«Карельского бойца поприветствовали и поблагодарили за службу, все награды и ордена потом, а сейчас — домой, обнять жену, детей», – рассказали в фонде.

Маленькие дочери военнослужащего сильно соскучились по отцу и было решено отправиться к нему на встречу, в Псков.

«Солдат России! Защитник Отечества! Как мы Карелы гордимся тобой, Владимир! Ты ради нас оставил дом, родных, детей и встал на защиту своего Отечества! Спасибо, Земляк! За службу! За правду! За тыл!», – поблагодарили военнослужащего в благотворительном фонде.