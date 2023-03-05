Группа «Кипелов» после концерта в Пскове отправилась в Псково-Печерский монастырь

Кадр с видео сообщества «Дух»

Группа «Кипелов» во главе с солистом Валерием Кипеловым на следующий день после концерта в Пскове посетили Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь. Об этом сообщается в группе «Дух» в соцсети «ВКонтакте».

«У нас был концерт в Пскове, потому мы решили не улетать с утра на самолёте, а посетить это прекрасное благодатное место. Мы решили свой отъезд на вечер отложить, поедем на поезде», – рассказал Валерий Кипелов, стоя на фоне мужского монастыря.

«Это потрясающее место, грех было бы не посетить его», — продолжил певец. Кроме того, артист считает, что к работе с молодежью сегодня нужно чаще привлечь священников.

Напомним, концерт группы «Кипелов» прошел в Пскове 4 марта на сцене БКЗ «Филармонии».