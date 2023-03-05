Летом в Пскове пройдет масштабный футбольный фестиваль «Лига будущих чемпионов»

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Масштабный футбольный фестиваль «Лига будущих чемпионов» пройдет в Пскове 3 и 4 июня. Об этом сообщает официальная группа фестиваля «ВКонтакте».

К участию в феврале приглашаются команды 2017, 2016, 2015, 2014, 2013 годов рождения из разных городов России.

«Это будут потрясающие два дня, наполненные невероятными эмоциями, огромным количеством сюрпризов, и, конечно же, всех нас ждёт много футбола. Псков встречай гостей», –написали организаторы февраля.

Площадкой футбольного фестиваля «Лига будущих чемпионов» станет стадион «Машиностроитель».

Подать заявку на участие и узнать все подробности можно в группе «ВКонтакте» или по телефонам: +7 (911) 379-64-41 и +7 (911) 885-24-51.