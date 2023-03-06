В Пскове прошел концерт к Международному женскому дню для семей участников спецоперации

Фото: Telegram-канал главы Пскова Бориса Елкина

Концерт, приуроченный к 8 марта, прошел в Доме Офицеров для семей военнослужащих, которые проходят службу в зоне спецоперации на Украине. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

В концертной программе приняли участие псковские творческие коллективы. «От всей души поздравил бабушек, мам, жен и дочерей с наступающим 8 Марта», — отметил Борис Елкин в сообщении.

Он пожелал собравшимся крепкого здоровья, счастья и добра. «Радуйте своей красотой и любовью!», — заключил глава города.