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НовостиОбщество6 марта 2023 4:58

В Пскове прошел концерт к Международному женскому дню для семей участников спецоперации

Источник:kp.ru
Фото: Telegram-канал главы Пскова Бориса Елкина

Фото: Telegram-канал главы Пскова Бориса Елкина

Концерт, приуроченный к 8 марта, прошел в Доме Офицеров для семей военнослужащих, которые проходят службу в зоне спецоперации на Украине. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

В концертной программе приняли участие псковские творческие коллективы. «От всей души поздравил бабушек, мам, жен и дочерей с наступающим 8 Марта», — отметил Борис Елкин в сообщении.

Он пожелал собравшимся крепкого здоровья, счастья и добра. «Радуйте своей красотой и любовью!», — заключил глава города.