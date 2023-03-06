Псковские педагоги станут участникам интенсива на профсоюзной турбазе

Фото: из пресс-службы псковского облсовпрофа

Для педагогов из Псковской области проведут интенсив на профсоюзной туристической базе. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов провел встречу с уполномоченным по правам ребёнка в Псковской области Натальей Соколовой, с её коллегой в Новгородской области Татьяной Ефимовой и с главой Псковского района Натальей Фёдоровой. Мероприятие прошло перед началом профсоюзной стратегической сессии по вопросам соцпартнёрства в санатории «Голубые озёра».

На встречи участники обсудили совместную работу в сфере образованию и патриотического воспитания детей и подростков, а также предстоящий педагогический интенсив для работников образовательных учреждений Псковского района. Его планируют провести на профсоюзной туристической базе «Пушкиногорье» в конце марта.

В рамках сессии также прошли лекционные занятия на темы «Доверие как основа эффективной коммуникации», «Конфликты в нашей жизни: за и против». Игорь Иванов выразил благодарность коллегам за продуктивную совместную работу и за участие в обучении профсоюзных лидеров.