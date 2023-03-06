Псковичам сообщили о закрытии катка в Финском парке Пскова

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Каток в Финском парке Пскова завершил свою работу. Об этом сообщила директор стадиона «Машиностроитель» Ольга Черкасова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Она также добавила, что площадка для любителей покататься на свежем воздухе вновь откроется уже в следующем сезоне. Кроме того, директор стадиона предложила псковичам писать пожелания касательно работы катка в личные сообщения или по телефону: 50-00-26.

Напомним, Каток в Финском парке Пскова открылся с 17 декабря прошлого года и закрывался только на время оттепелей. Впервые данная площадка для катания стала доступна псковичам зимой 2021–2022 годов. Из-за большой популярности у жителей города, руководство приняло решение модернизировать площадку. В прошедшую зиму здесь установили новое ограждение, иллюминацию, подключили ведеонаблюдение, а также поставили обогреваемый пункт проката коньков.