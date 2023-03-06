Псковский флорист рассказала о самых популярных цветах на 8 марта

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Директор псковской студии цветочного дизайна Елена Степанова рассказала, какие цветы становятся особенно популярными к 8 марта. Об этом сообщает «Псковская правда».

Мужчины в Пскове на 8 марта предпочитают дарить представительницам прекрасного пола розы и тюльпаны. Кроме того, в список популярных входят: ирисы, нарциссы, гиацинты.

«8 марта первенство остается за тюльпаном, но самым любимым все же покупают розы», — поделилась специалист. Однако розы предпочитают дарить в монобукетах, не разбавляя их другими цветами. «Это классика. Вот любят русские мужчины розы и все тут», — отметила Елена Степанова.

Эксперт рассказала, что однажды был заказан букет из 150 роз. «Тяжело такой собирать. Мои личные предпочтения - букеты средней величины, но изящные. Большие букеты, как правило, это сильный порыв души», — поделилась флорист.

Ещё одним необычным заказом в практике специалиста был букет из двухметровых роз. Вести цветы такой длины пришлось из Эквадора.