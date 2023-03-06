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НовостиОбщество6 марта 2023 6:31

Мокрый снег обещают 6 марта в Псковской области

Источник:kp.ru
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Сегодня, 6 марта, в Псковской области ожидается облачная погода, днем возможен мокрый снег. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

На дорогах местами возможна гололедица. Ветер будет дуть западных направлений умеренный. Средняя температура днем будет колебаться от -2 до +1 градуса, ночью может опустится до -5...-10 градусов.

В Пскове дневная температура составит от -1 до +1 градуса, ночью похолодает до -6...-8 градусов. В Великих Луках днем ожидается до +1 градуса, ночью столбик термометра опустится до -5...-7 ниже нуля.