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НовостиЗвезды6 марта 2023 7:13

Псковский театр кукол станет участником междунардного фестиваля

Источник:kp.ru
Псковский театр кукол

Псковский театр кукол

Псковский театр кукол станет участником I Международного фестиваля театров кукол «Полярная Сова». Об этом сообщил официальный Telegram-канал Псковской области.

Междунардный фестиваль пройдёт в Мурманске. В рамках мероприятия мурманчане смогут увидеть спектакли 16-ти театров из разных городов России, а также Республики Беларусь. Псковский театр кукол представит спектакль «Вечера на хуторе близ Диканьки», его показ состоится 21 апреля.

Псковичи тоже смогут увидеть этот спектакль на сцене театра кукол 30 марта в 17.00. Билеты можно приобрести онлайн или в кассе театра.