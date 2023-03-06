Псковский театр кукол станет участником междунардного фестиваля

Псковский театр кукол

Псковский театр кукол станет участником I Международного фестиваля театров кукол «Полярная Сова». Об этом сообщил официальный Telegram-канал Псковской области.

Междунардный фестиваль пройдёт в Мурманске. В рамках мероприятия мурманчане смогут увидеть спектакли 16-ти театров из разных городов России, а также Республики Беларусь. Псковский театр кукол представит спектакль «Вечера на хуторе близ Диканьки», его показ состоится 21 апреля.

Псковичи тоже смогут увидеть этот спектакль на сцене театра кукол 30 марта в 17.00. Билеты можно приобрести онлайн или в кассе театра.