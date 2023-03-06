«Таких людей надо воспитывать»: мать шести сыновей из Пскова хотел обмануть владелец интернет-магазина из Туниса

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Жительница Псковского района, парикмахер, Олеся Брекина, едва не попалась на уловки мошенника из Туниса. Не так давно Олеся, мать шести сыновей решила заняться бизнесом и после окончания курсов парикмахерского мастерства, открыла свое дело.

«Ещё в мае прошлого года в интернете я отыскала московского индивидуального предпринимателя, занимающегося поставками подходящего парикмахерского оборудования, и оплатила его поставку», — рассказала Олеся. Женщину заверили, что заказ привезут в течение 20 дней. «Но время шло, а подвижек в деле не намечалось. На мои звонки в отделе заказов вежливо выкручивались, что, мол, нет у них связи с логистами фирмы. И так длилось три месяца», — акцентировала внимание собеседница.

Из-за крупной суммы средств, вложенных в бизнес, женщина не могла оставить этот инцидент без внимания и обратилась к юристу. Однако вычислить мошенника оказалось не так просто, ведь владелец фирмы был гражданином Туниса.

После обращения предпринимателя в полицию, владелец фирмы ответил правоохранительным органам, но сообщил, что вернуть средства истцу не может, поскольку его счета были заморожены. Однако, когда дело было передано в суд, ответчик все же вернул основную сумму, а вот судебные издержки и средства, которые были затрачены на оплату услуг юриста, возмещать отказался.

«Деньги пока не пришли и придут ли, — даже не знаю, — вздыхает Олеся. — Но в любом случае я согласна с судьёй: таких людей надо воспитывать».

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