«Снег растаял, ржавчина потекла»: псковичи огорчились состоянием решёток у клёнов на площади Ленина

Приствольные решетки заржавели на площади Ленина в Пскове

Декоративные решетки клёнов облезли и заржавели. Об этом рассказали «Комсомольской правде в Пскове» неравнодушные горожане.

«Эх, снег расстаял и на площади ржавчина потекла. Эти решетки выглядят так, будто им не два года, а уже 20», – написала наша читательница.

С наступлением весны на площади Ленина в Пскове оголились декоративные приствольные решетки у клёнов. Картина весьма неприятная: покрытие решёток облезло и на этих местах появилась серьезная ржавчина. В администрации города Пскова прокомментировали ситуацию.

Решетки не прожили и двух лет

«Объект находится на гарантии. При наступлении благоприятных погодных условий ежегодно проводится обследование объекта на предмет возникновения дефектов. В течение срока гарантии подлежит устранению силами подрядной организации, выполнявшей работы», – заверили в пресс-службе администрации.

Напомним, реконструкция площади Ленина была сдана с опозданием в 2021 году.