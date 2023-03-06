В Пскове на Рижском проспекте поймали грабителя

В Пскове поймали неизвестного, который похитил мобильный телефон, принадлежащий продавцу и скрылся. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Накануне, 5 марта, экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны Росгвардии «Псковский» получил сообщение о том, что в магазине на Рижском проспекте произошло ограбление. Сотрудники росгвардии оперативно выехали на место происшествия. Благодаря имеющимся приметам подозреваемого, со трудно правоохранительных органов начали проводить поисковые мероприятия.

В результате был задержан подозреваемый. Грабителем оказался 35-летний ранее судимый гражданин без определенного места жительства.

На данный момент по факту грабежа возбуждено уголовное дело.