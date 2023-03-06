Десять дней продлится эногастрономический фестиваль «Виноград» в Пскове

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Эногастрономический фестиваль «Виноград» начнется в Пскове 18 июня и продлится 10 дней. Об этом рассказала председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева в эфире выпуска «Псковского телеграма Online» сегодня, 6 марта.

Эксперт напомнила, что регион получил на проведение фестиваля 17,8 миллиона рублей. «Мы стартуем в той же локации - на берегу Псковы в Финском парке, будут и дополнительные площадки», — поделилась председатель профильного комитета.

Кроме того, по словам эксперта, в апреле пройдёт форсайт-сессия «Кургана Дружбы» в Себежском районе. «Соберутся ребята 14-18 лет из России и Белоруссии, по 100 человек с каждой стороны, которые подготовят творческие номера и материалы для выставки. Они будут заниматься с поисковиками и работать с архивами. Затем они же соберутся и летом», — поделилась планами Ольга Тимофеева.

Гость студии также отметила, что в рамках Дней пушкинской поэзии в этом году в Пскове будет представлено большое количество арт-объектов и скульптур.